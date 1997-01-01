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Программа "Дошколенок" в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 3200
Возраст: 4 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
- +7 (984) 198-21-35
- +7 (423) 275-70-56 , администратор
Информация
Описание: программа по подготовке к школе включает в себя обучение всему необходимому, что понадобится ребенку при поступлении в первый класс. Ребенок учится читать, писать печатными буквами, считать. На каждом занятии обязательно проводится ряд упражнений, связанных с подготовкой руки к письму. Обучение выстраивается в игровой форме, чтобы подрастающим дошколятам было интересно и увлекательно выполнять задания. Занятия возможны как в группе, так и индивидуально.
Стоимость: 3200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 4 до 5 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.
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