Программа "Дошколенок" в Детском клубе "Ай да Я"

Информация

Описание: программа по подготовке к школе включает в себя обучение всему необходимому, что понадобится ребенку при поступлении в первый класс. Ребенок учится читать, писать печатными буквами, считать. На каждом занятии обязательно проводится ряд упражнений, связанных с подготовкой руки к письму. Обучение выстраивается в игровой форме, чтобы подрастающим дошколятам было интересно и увлекательно выполнять задания. Занятия возможны как в группе, так и индивидуально.

Стоимость: 3200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 4 до 5 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.