Программа "Эксперименты" в Детском клубе "Ай да Я"

Информация

Описание: на занятиях дети узнают тайны и секреты научных «фокусов», учатся проводить их самостоятельно даже в домашних условиях. Удивительные эксперименты, в проведении которых дети участвуют на занятии — это первое знакомство с физикой. Благодаря игровой форме занятий у детей формируется интерес к этой важной науке, появляются первые знания, которые впоследствии помогут хорошо усвоить этот предмет в школе.

Стоимость: 1400 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Скоробогатская Ольга Евгеньевна.