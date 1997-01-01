Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Программа "Эксперименты" в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 1400
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
Информация
Описание: на занятиях дети узнают тайны и секреты научных «фокусов», учатся проводить их самостоятельно даже в домашних условиях. Удивительные эксперименты, в проведении которых дети участвуют на занятии — это первое знакомство с физикой. Благодаря игровой форме занятий у детей формируется интерес к этой важной науке, появляются первые знания, которые впоследствии помогут хорошо усвоить этот предмет в школе.
Стоимость: 1400 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: Скоробогатская Ольга Евгеньевна.
-
Познавательно-игровой кружок "Интеллектум" в Детском клубе "Ровесник"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Читалка в Семейном клубе "Шаги"От 5 до 6 лет От 500 до 3000 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Центре развития интеллекта "Пифагорка"От 4 до 16 лет От 450 до 4400 руб Частная
-
Кружок "Юный логик" в Детском клубе "Гренада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Ментальная арифметика в Центре "Наши дети"От 5 до 13 лет От 4500 руб Частная
-
Секция "Школа шпионов" в Центре "Эйдетика"От 7 до 15 лет От 6000 руб Частная
-
Меморика в Академии "AMAKids"От 7 до 16 лет От 4400 руб Частная
-
Кружок "Суперпамять" в Центре "Эйдетика"От 10 до 17 лет От 8000 руб Частная
-
Школа программирования для детей «Алгоритмика»От 7 до 12 лет До 3000 руб Частная
-
Кружок "Головоломки" в детском клубе Pacific Strong KidsОт 3 до 5 лет От 200 руб Частная
Загрузка комментариев...