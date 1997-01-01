Программа "Говорилка" в Детском клубе "Ай да Я"

Информация

Описание: программа направлена на помощь ребенку в освоении речи. Занятия представляют собой комплекс упражнений, направленных на освоение произношения, знакомство с новыми словами и их запоминание, тренировка правильного дыхания и многое другое.

Стоимость: 2400 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 1 года до 2 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.