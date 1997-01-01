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Программа "Говорилка" в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 2400
Возраст: 1 - 2 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
- +7 (423) 275-70-56 , администратор
- +7 (984) 198-21-35
Информация
Описание: программа направлена на помощь ребенку в освоении речи. Занятия представляют собой комплекс упражнений, направленных на освоение произношения, знакомство с новыми словами и их запоминание, тренировка правильного дыхания и многое другое.
Стоимость: 2400 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 1 года до 2 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.
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