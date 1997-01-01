Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Программа "Каллиграфия" в "Школе IQ007"
Цена: От 650
Возраст: 7 - 60 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Пушкина, 46
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218Б
Информация
Курс помогает ученику исправить почерк.
Цели курса: правильная постановка руки, правильное соединение букв, их написание, плавность, четкость и чистота в тетради.
С помощью специально разработанной системы мотивации, ученик достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.
Возраст учеников: от 7 до 60 лет
Количество человек в группах: от 3 до 6 человек.
Продолжительность занятия:
-
занятия в группах — 80 мин.
Форма одежды: свободная.
Частота занятий: 2-5 раз в неделю.
Стоимость: разовое занятие в группе — 650 руб.
-
Программа "Кроха" в клубе "Счастливый малыш"От 1 до 3 лет До 2500 руб Частная
-
Раннее развитие на английском в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
-
Кружок "Почемучка" в Центре раннего развития "7 гномов"От 5 до 6 лет От 2500 руб Частная
-
Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"От 2 до 3 лет От 2300 до 2300 руб Частная
-
Кружок "Умка" в Детском клубе TotoroОт 2 до 5 лет От 2800 руб Частная
-
Развивающие занятия в школе развития «Солнечный остров»От 1 до 5 лет От 700 до 4000 руб Частная
-
Молодежь Владивостока во Дворце детского творчестваОт 14 до 17 лет Государственная
-
Программа "Мини-сад" в Детском клубе "Ай да Я"От 2 до 4 лет До 7200 руб Частная
-
Ментальная арифметика в Академии "AMAKids"От 5 до 16 лет От 4800 руб Частная
-
Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"От 4 до 13 лет От 4500 руб Частная
Загрузка комментариев...