Программа "Каллиграфия" в "Школе IQ007"

Информация

Курс помогает ученику исправить почерк.

Цели курса: правильная постановка руки, правильное соединение букв, их написание, плавность, четкость и чистота в тетради.

С помощью специально разработанной системы мотивации, ученик достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.

Возраст учеников: от 7 до 60 лет

Количество человек в группах: от 3 до 6 человек.

Продолжительность занятия:

занятия в группах — 80 мин.

Форма одежды: свободная.

Частота занятий: 2-5 раз в неделю.

Стоимость: разовое занятие в группе — 650 руб.