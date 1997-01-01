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Программа "Маленький гений" в "Школе IQ007"
Цена: От 950
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Пушкина, 46
- +7 (421) 293-06-01
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218Б
- +7 (421) 293-06-01
Информация
Секция позволяет ребенку научиться самостоятельно читать, обрабатывать и запоминать любую информацию (по возрасту).
Формируется интеллектуальный фундамент, который помогает ребенку в дальнейшем в общеобразовательной школе или любой другой секции успешно учиться.
Группы специально ограничены в количестве учеников.
С помощью специально разработанной системы мотивации, ребенок достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.
Возраст учеников: от 4 до 7 лет
Количество человек в группах: до 2 человек.
Продолжительность занятия:
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занятия в группах — 60 мин.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость: разовое занятие в группе — 950 руб.
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