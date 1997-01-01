Программа "Маленький гений" в "Школе IQ007"

Информация

Секция позволяет ребенку научиться самостоятельно читать, обрабатывать и запоминать любую информацию (по возрасту).

Формируется интеллектуальный фундамент, который помогает ребенку в дальнейшем в общеобразовательной школе или любой другой секции успешно учиться.

Группы специально ограничены в количестве учеников.

С помощью специально разработанной системы мотивации, ребенок достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.

Возраст учеников: от 4 до 7 лет

Количество человек в группах: до 2 человек.

Продолжительность занятия:

занятия в группах — 60 мин.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Стоимость: разовое занятие в группе — 950 руб.