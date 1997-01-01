Программа "Маленький художник" в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: программа кружка направлена на гармоничное развитие личности средствами изобразительного искусства, а также нравственное совершенствование детей и формирование их духовного мира. На занятиях дети познакомятся с возможностями изобразительного и декоративно-прикладного искусства как средства выражения чувств и отношения к окружающему миру, научатся восприятию и отображению цвета и формы предметов, сформируют навыки рисования с натуры, используя принцип «от простого к сложному».

На занятиях дети узнают основные понятия живописи, рисунка, композиции, научатся различать виды искусства (натюрморт, портрет, пейзаж, композиция), а кроме того, разовьют воображение, способность к изобразительному творчеству и эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возрастные группы:

от 6 до 8 лет;

от 7 до 10 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Фёдорова Марина Борисовна - художник-живописец с 4-летним опытом работы в педагогике.