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Программа "Ментальная арифметика" в "Школе IQ007"
Цена: От 650
Возраст: 7 - 16 лет
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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Пушкина, 46
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218Б
Информация
Данный курс помогает школьнику/студенту улучшить память, логическое мышление, повысить концентрацию внимания и скорость счета.
С помощью специально разработанной системы мотивации, ученик достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.
Возраст учеников: от 7 до 16 лет
Количество человек в группах: от 3 до 6 человек.
Продолжительность занятия:
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занятия в группах — 80 мин.
Форма одежды: свободная.
Частота занятий: 2-5 раз в неделю.
Стоимость: разовое занятие в группе — 650 руб.
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