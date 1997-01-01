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Программа "Мини-сад" в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 7200
Возраст: 2 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
- +7 (423) 275-70-56 , администратор
- +7 (984) 198-21-35
Информация
Описание: место, где малыши учатся общаться и играть друг с другом. В программу включаются не только игры, но и развивающие занятия. Каждый день ребята занимаются чтением, музыкой, математикой, рисуют, лепят, читают сказки и играют.
Стоимость: 7200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 2 с половиной до 4 лет. Для занятий формируются возрастные группы.
Продолжительность: 4 часа. Занятие разбито на части по 45 минут, каждая часть занятия посвящена определенному виду деятельности.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.
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