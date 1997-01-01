Программа "Мини-сад" в Детском клубе "Ай да Я"

Информация

Описание: место, где малыши учатся общаться и играть друг с другом. В программу включаются не только игры, но и развивающие занятия. Каждый день ребята занимаются чтением, музыкой, математикой, рисуют, лепят, читают сказки и играют.

Стоимость: 7200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 2 с половиной до 4 лет. Для занятий формируются возрастные группы.

Продолжительность: 4 часа. Занятие разбито на части по 45 минут, каждая часть занятия посвящена определенному виду деятельности.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.