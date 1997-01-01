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Программа "Подготовка к школе" в "Центре IQ007"
Цена: От 750
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
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Хабаровск,
Хабаровск,
Информация
Курс предметно готовит ребенка к первому классу и позволяет ему погрузиться в дисципилины: чтение и развитие речи, формирование математических представлений, письмо и мелкая моторика, окружающий мир.
С помощью специально разработанной системы мотивации, ребенок достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.
Возраст учеников: от 4 до 7 лет
Количество человек в группах: до 6 человек.
Продолжительность занятия:
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занятия в группах — 120 мин. (с перерывами)
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость: разовое занятие в группе — 750 руб.
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