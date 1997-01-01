Программа "Подготовка к школе" в "Центре IQ007"

Информация

Курс предметно готовит ребенка к первому классу и позволяет ему погрузиться в дисципилины: чтение и развитие речи, формирование математических представлений, письмо и мелкая моторика, окружающий мир.

С помощью специально разработанной системы мотивации, ребенок достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.

Возраст учеников: от 4 до 7 лет

Количество человек в группах: до 6 человек.

Продолжительность занятия:

занятия в группах — 120 мин. (с перерывами)

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Стоимость: разовое занятие в группе — 750 руб.