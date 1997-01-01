Программа "Путешествия" в Детском клубе "Ай да Я"

Информация

Описание: с помощью занимательной игровой программы дети смогут получить представления о странах и континентах, узнают об особенностях флоры и фауны каждой страны, познакомятся со сказками и фольклорными произведениями, запомнят достопримечательности и традиции различных государств. У каждого ребенка есть свой дневник путешественника, который по мере занятий наполняется рисунками, аппликациями, иллюстрациями к сказкам и многим другим. Ребенок сам создает и наполняет свою первую книжку, становится автором всего, что в нее добавляет.

Стоимость: 2400 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 4 до 7 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Скоробогатская Ольга Евгеньевна.