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Программа "Путешествия" в Детском клубе "Ай да Я"
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Описание: с помощью занимательной игровой программы дети смогут получить представления о странах и континентах, узнают об особенностях флоры и фауны каждой страны, познакомятся со сказками и фольклорными произведениями, запомнят достопримечательности и традиции различных государств. У каждого ребенка есть свой дневник путешественника, который по мере занятий наполняется рисунками, аппликациями, иллюстрациями к сказкам и многим другим. Ребенок сам создает и наполняет свою первую книжку, становится автором всего, что в нее добавляет.
Стоимость: 2400 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 4 до 7 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Скоробогатская Ольга Евгеньевна.
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