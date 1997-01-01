Программа "Скорочтение и развитие интеллекта" в "Школе IQ007"

Информация

Данный курс помогает школьнику/студенту быстрее "схватывать" информацию, быть более усидчивым и сконцентрированным, развивает память, скорость мышления и скорость чтения.

Ученик становится способен обрабатывать большие объемы информации за меньшее время, улучшает успеваемость и уверенность в своих силах.

С помощью специально разработанной системы мотивации, ученик достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.

Для взрослых улучшает эффективность работы, делает более сконцентрированным и собранным а также увеличивает скорость чтения и параметры памяти.

Возраст учеников: от 7 до 60 лет

Количество человек в группах: от 3 до 6 человек.

Продолжительность занятия:

занятия в группах — 80 мин.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Частота занятий: 2-5 раз в неделю.

Стоимость: разовое занятие в группе — 650 руб.