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Программа "Скорочтение и развитие интеллекта" в "Школе IQ007"
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Данный курс помогает школьнику/студенту быстрее "схватывать" информацию, быть более усидчивым и сконцентрированным, развивает память, скорость мышления и скорость чтения.
Ученик становится способен обрабатывать большие объемы информации за меньшее время, улучшает успеваемость и уверенность в своих силах.
С помощью специально разработанной системы мотивации, ученик достигает поставленных целей быстрее и учится самостоятельно зарабатывать ценные призы.
Для взрослых улучшает эффективность работы, делает более сконцентрированным и собранным а также увеличивает скорость чтения и параметры памяти.
Возраст учеников: от 7 до 60 лет
Количество человек в группах: от 3 до 6 человек.
Продолжительность занятия:
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занятия в группах — 80 мин.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Частота занятий: 2-5 раз в неделю.
Стоимость: разовое занятие в группе — 650 руб.
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