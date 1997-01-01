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Программа "Смышленок" в ЦДТ Фрунзенского района
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34
Информация
Описание: занятия направлены на всестороннее развитие детей, в том числе на развитие сенсорного восприятия и логического мышления, постановку речи, развитие мелкой моторики. Обучающиеся кружка легко поступают в престижные школы города, успешно обучаются в начальных классах школы, обгоняя своих сверстников.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 10 лет.
Продолжительность: 3 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Фролова Татьяна Юрьевна - педагог художественно-эстетического направления.
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