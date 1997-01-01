Программа "Смышленок" в ЦДТ Фрунзенского района

Информация

Описание: занятия направлены на всестороннее развитие детей, в том числе на развитие сенсорного восприятия и логического мышления, постановку речи, развитие мелкой моторики. Обучающиеся кружка легко поступают в престижные школы города, успешно обучаются в начальных классах школы, обгоняя своих сверстников.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 10 лет.

Продолжительность: 3 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Фролова Татьяна Юрьевна - педагог художественно-эстетического направления.