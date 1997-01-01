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Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"
Адреса
- +7 (904) 623-26-49
- +7 (914) 687-82-17
Информация
Описание: творческая лаборатория, занятия в которой направлены на всестороннее развитие ребенка.
Занятия способствуют развитию творческих умений, приобретению навыков межличностного общения, развитию пластики тела, вокальных данных и английского языка с помощью театрального искусства.
В курс включены занятия по следующим направлениям:
- Актерское мастерство
- Хореография и вокал
- Английский язык.
Благодаря занятиям ребенок приобретет грамотную сценическую речь, музыкальный слух, пластику тела, физическую и эмоциональную свободу.
Актерское мастерство и вокал можно посещать отдельно от программы в формате индивидуальных занятий.
Программа состоит из 4 четвертей. По итогам 3 четверти самые талантливые дети попадут на проект "Танцуют все. Дети "
Стоимость: абонемент на месяц - 3000 рублей (12 занятий). По абонементу можно посещать любые занятия в студии.
Возраст: от 7 до 14 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: удобная одежда.
Преподаватели:
- Виталий Карпеченко (актерское мастерство) - актёр театра и кино, педагог по актёрскому мастерству, режиссёр. Член «Союза театральных деятелей РФ».
- Колягина Анна (вокал) - педагог первой категории, имеет 10-летний опыт педагогической практики. Награждена грамотами администрацией Владивостока за педагогическую деятельность. Является дипломантом и победителем детской номинации краевого педагогического конкурса «Сердце отдаю детям».
- Арина Черных (современные танцы).
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