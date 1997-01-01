Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"

Информация

Описание: творческая лаборатория, занятия в которой направлены на всестороннее развитие ребенка.

Занятия способствуют развитию творческих умений, приобретению навыков межличностного общения, развитию пластики тела, вокальных данных и английского языка с помощью театрального искусства.

В курс включены занятия по следующим направлениям:

Актерское мастерство

Хореография и вокал

Английский язык.

Благодаря занятиям ребенок приобретет грамотную сценическую речь, музыкальный слух, пластику тела, физическую и эмоциональную свободу.

Актерское мастерство и вокал можно посещать отдельно от программы в формате индивидуальных занятий.

Программа состоит из 4 четвертей. По итогам 3 четверти самые талантливые дети попадут на проект "Танцуют все. Дети "

Стоимость: абонемент на месяц - 3000 рублей (12 занятий). По абонементу можно посещать любые занятия в студии.

Возраст: от 7 до 14 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: удобная одежда.

Преподаватели: