Программа "Тяп-ляп" в Детском клубе "Ай да Я"

Информация

Описание: приобщаясь к рисованию, ребенок начинает познавать окружающий мир. В процессе рисования развивается мышление и речь. Ребенок объясняет, что или кого он нарисовал, рассказывает сюжет картины. Занятия рисованием развивают творческие способности ребенка, его фантазию. А каждый рисунок — это выражение эмоционального состояния ребенка.

Стоимость: 1200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 1 года до 2 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.