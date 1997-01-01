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Программа "Тяп-ляп" в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 1200
Возраст: 1 - 2 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
- +7 (423) 275-70-56 , администратор
- +7 (984) 198-21-35
Информация
Описание: приобщаясь к рисованию, ребенок начинает познавать окружающий мир. В процессе рисования развивается мышление и речь. Ребенок объясняет, что или кого он нарисовал, рассказывает сюжет картины. Занятия рисованием развивают творческие способности ребенка, его фантазию. А каждый рисунок — это выражение эмоционального состояния ребенка.
Стоимость: 1200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 1 года до 2 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.
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