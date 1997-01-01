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Программа "Умелые ручки" в МАУ ДО "Центринформ"
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Описание: занятия способствуют развитию творческого мышления и потенциала ребёнка, которое происходит благодаря изучению различных техник конструирования из бумаги и техник художественной росписи изделий. На занятиях дети развивают умение и навыки работы с любыми видами бумаги, картона и других современных материалов, осваивают технику оригами, аппликации, различные виды конструирования. Программа кружка позволяет пробудить в детях познавательный интерес и творческую активность, привить терпение, аккуратность и художественный вкус, развить духовную культуру.
Благодаря занятиям дети овладеют практическими навыками и приёмами и художественной обработки бумаги, научатся пользоваться чертёжными инструментами, выполнять простейшие геометрические построения, технологически верно выполнять работы в технике аппликации, объёмного конструирования, оригами, торцевания, квилинга, выполнять работы из природных и бросовых материалов, изготавливать шаблоны для творчества по чертежам и самостоятельно работать по схемам и таблицам.
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возраст: от 6 до 12 лет.
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Толкачёва Елена Петровна - социальный педагог, педагогический стаж - 27 лет.
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Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж 29 летОтзывов: 0
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