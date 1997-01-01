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Программа "Кроха" в клубе "Счастливый малыш"
Цена: До 2500
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 , 1-й этаж
- +7 (423) 270-60-85
Информация
Описание: на занятиях с детьми проводятся упражнения на развитие крупной и мелкой моторики, развитие речи, чувства ритма. В процессе занятий дети в комплексе развивают логику, память, внимание, мышление, знакомятся с окружающим миром. Занятия включают в себя творческую часть: лепку, рисование, аппликацию.
Возраст: от 1 года до 3 лет.
Продолжительность: 50 минут.
Стоимость: 3000 рублей в месяц.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: Гергель Екатерина Александровна - психолог с трехлетним опытом работы с детьми дошкольного возраста.
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