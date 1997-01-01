Программа "Кроха" в клубе "Счастливый малыш"

Информация

Описание: на занятиях с детьми проводятся упражнения на развитие крупной и мелкой моторики, развитие речи, чувства ритма. В процессе занятий дети в комплексе развивают логику, память, внимание, мышление, знакомятся с окружающим миром. Занятия включают в себя творческую часть: лепку, рисование, аппликацию.

Возраст: от 1 года до 3 лет.

Продолжительность: 50 минут.

Стоимость: 3000 рублей в месяц.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Гергель Екатерина Александровна - психолог с трехлетним опытом работы с детьми дошкольного возраста.