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Программирование в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: дети с первых уроков учатся создавать программу, приложение или личный мессенджер. Сначала ученики знакомятся с программными кодами и разработкой интерфейсов для приложений, затем переходят к освоению объектно-ориентированного программирования. В результате ребята обретают умение писать программы на общепризнанном языке – C#.
Обучение нацелено на конкретный результат. В процессе учебы ребята будут создавать браузеры, приложения для общения в сети, многопоточные программы. В занятия также включена работа с эффективной системой контроля версии, которую используют в крупнейших компаниях, разрабатывающих программное обеспечение.
Чему научатся ребята:
- писать программы на популярном и общепризнанном языке C#;
- анализировать приложения с точки зрения логики их построения;
- разбивать сложную задачу на несколько шагов4
- использовать приемы визуального построения интерфейса;
- решать практические задачи;
- использовать Git в качестве системы контроля версий.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 13 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Алиса Аникеева.
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