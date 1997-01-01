Программирование в образовательном центре "Юниум"

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Описание: дети с первых уроков учатся создавать программу, приложение или личный мессенджер. Сначала ученики знакомятся с программными кодами и разработкой интерфейсов для приложений, затем переходят к освоению объектно-ориентированного программирования. В результате ребята обретают умение писать программы на общепризнанном языке – C#.

Обучение нацелено на конкретный результат. В процессе учебы ребята будут создавать браузеры, приложения для общения в сети, многопоточные программы. В занятия также включена работа с эффективной системой контроля версии, которую используют в крупнейших компаниях, разрабатывающих программное обеспечение.

Чему научатся ребята:

писать программы на популярном и общепризнанном языке C#;

анализировать приложения с точки зрения логики их построения;

разбивать сложную задачу на несколько шагов4

использовать приемы визуального построения интерфейса;

решать практические задачи;

использовать Git в качестве системы контроля версий.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 13 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Алиса Аникеева.