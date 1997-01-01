Акробатика и прыжки на батуте в Центре "FLYclub"

Информация

Описание: Батутно-спортивный центр предлагает два спортивных профессиональных батута, поролоновую яму, а также все необходимое для отработки трюков у любителей экстремальных видов спорта (вейкборд, паркур, кайт, сноуборд). Прыжки на батуте развивают выносливость, увеличивает координацию тела, а также вырабатывает у ребенка тягу к труду и достижения поставленной цели.

Возраст: 6-13 лет.

Продолжительность занятия: 60-90 минут.

Стоимость: 8 занятий / 3200 руб. в месяц.

Преподаватель: Шикунов Владислав Олегович.

Форма: сменная чистая спортивная одежда, чистые сменные носки.