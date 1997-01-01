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Акробатика и прыжки на батуте в Центре "FLYclub"
Цена: 3200 - 3200
Возраст: 6 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Бородинская, 4а
- +7 (423) 271-01-12
Информация
Описание: Батутно-спортивный центр предлагает два спортивных профессиональных батута, поролоновую яму, а также все необходимое для отработки трюков у любителей экстремальных видов спорта (вейкборд, паркур, кайт, сноуборд). Прыжки на батуте развивают выносливость, увеличивает координацию тела, а также вырабатывает у ребенка тягу к труду и достижения поставленной цели.
Возраст: 6-13 лет.
Продолжительность занятия: 60-90 минут.
Стоимость: 8 занятий / 3200 руб. в месяц.
Преподаватель: Шикунов Владислав Олегович.
Форма: сменная чистая спортивная одежда, чистые сменные носки.
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