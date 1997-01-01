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Раннее развитие детей в Центре "Чудо-Школа"
Цена: 2000 - 4000
Возраст: 1 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, БАМ, ул. Волгоградская, 12
- +7 (966) 273-97-89
Информация
Описание:
Комплексное развитие с применением методик Монтессори, Домана, Никитиных и Железновых, обучение чтению по методики Зайцева.
В программе:
- формирование эмоционального интеллекта,
- обучающие и развивающие игры,
- занятия на развитие мелкой и крупной моторики,
- общефизическое развитие,
- логика,
- развитие слухового внимания и творческих способностей.
Возраст: 1 -7 лет.
Стоимость: 2000 до 4000 руб. в месяц.
Расписание и частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятий: 1 час.
Количество человек в группах: 6-8 чел.
Преподаватель: Нуждова Светлана Евгеньевна.
Форма одежды: удобная.
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