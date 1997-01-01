Раннее развитие на английском в Полиглотики

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Маленькими шажками к большому успеху. Чем раньше пройдет знакомство ребенка с английским языком, тем легче у него формируются навыки восприятия английской речи на слух. Еще одна задача этого курса - пробудить у ребенка интерес к изучению английского языка и к обучению, в целом.

На занятиях происходит:

Знакомство с иностранным языком;

Интуитивное восприятие и понимание английской речи преподавателя;

Развитие языковых способностей ребенка;

Усиление связи Ребенок-Родитель;

Тренировка мелкой моторики;

Всестороннее развитие ребенка;

Подготовка к дальнейшему изучению английского языка.

Возраст: 1,5-2,5 года.

Продолжительность занятия: 45 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Кол-во детей в группе: 2-4 ребенка, занятия вместе с родителями.

Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).

Пробное занятие: 650 руб.