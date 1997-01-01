Раннее развитие в Центре "Чайка"

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Описание: на занятиях дети активно познают мир. Программа помогаем малышам делать свои открытия и свои первые шаги на пути познания того, с чем они соприкасаются. Новые знания дети приобретают в процессе непосредственных переживаний, впечатлений, наблюдений, практических действий, потому как личный опыт помогает расти и развиваться. При обучении создаются условия, в которых малышам интересно познавать и открывать этот мир.

Занятия адаптируют ребят к детскому саду, и проводятся в игровой форме с использованием современного игрового и дидактического материала в соответствии с возрастными особенностями детей. В программу входят лучшие методические разработки, которые способствуют всестороннему гармоничному развитию ребенка:

развитие основных психических функций, таких как память, внимание, мышление, речь, воображение;

развитие сенсорного восприятия (узнавания формы, величины, цвета, запаха предмета);

развитие двигательной активности (крупной и мелкой моторики);

развитие речи (работа над пополнением пассивного и активного словаря, формирование речевого высказывания);

подготовка органов речи и слуха ребенка к восприятию правильного звука и правильной артикуляции;

формирование элементарных математических представлений;

развитие чувства ритма и координации движений (музыкальные игры, ритмика);

развитие познавательных процессов и интеллектуальной активности;

развитие навыков чтения;

развитие ориентирования в пространстве;

развитие творческих способностей (включает в себя изобразительную деятельность, театрализованные игры, пение);

развитие социальных навыков (общение со сверстниками и взрослыми).

Стоимость: 4000 рублей в месяц.

Возраст: от 2 до 4 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Ольга Анатольевна, Маргарита Павловна.