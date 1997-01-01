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Раннее развитие в Центре развития "БэбиГениус"
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Описание: программа занятий специально разработана для малышей, которые только начинают познавать мир и делают первые шаги к большим познаниям. Ребенок получает знания через веселые развивающие игры.
На занятиях ребенок знакомится с алфавитом, цифрами, учится различать предметы по их классификации, получает начальные знания английского языка и многое другое. Все это поможет ребенку быстрее адаптироваться к детскому саду и школе.
Самые разные задания помогут развить в малышах не только практичные умения, но и творческие способности. На занятиях создается простор для исследований и деятельности ребенка, что способствует развитию умственных и креативных способностей.
Стоимость:
- пробное занятие - 500 рублей;
- разовое занятие - 800 рублей;
- абонемент на 8 занятий - 4800 рублей.
Возраст: от 1 до 4 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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