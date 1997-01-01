Раннее развитие в Центре развития "БэбиГениус"

Информация

Описание: программа занятий специально разработана для малышей, которые только начинают познавать мир и делают первые шаги к большим познаниям. Ребенок получает знания через веселые развивающие игры.

На занятиях ребенок знакомится с алфавитом, цифрами, учится различать предметы по их классификации, получает начальные знания английского языка и многое другое. Все это поможет ребенку быстрее адаптироваться к детскому саду и школе.

Самые разные задания помогут развить в малышах не только практичные умения, но и творческие способности. На занятиях создается простор для исследований и деятельности ребенка, что способствует развитию умственных и креативных способностей.

Стоимость:

пробное занятие - 500 рублей;

разовое занятие - 800 рублей;

абонемент на 8 занятий - 4800 рублей.

Возраст: от 1 до 4 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.