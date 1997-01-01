Раннее развитие в Детском центре "Ромашка"

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Описание: чем разностороннее у ребенка кругозор, тем шире пространство для выбора в будущем. Процесс познания начинается с самого рождения, а система ценностей формируется в первые годы жизни.

На занятиях в центре ребенок получает разностороннее развитие, возможность поиграть и пообщаться с другими детьми. В компании деток развитие происходит быстрее и качественнее, появляются навыки общения в коллективе. На развивающих занятиях дети играют в развивающие игры, поют, выполняют дыхательные и тактильные упражнения, что позволяет избежать многих проблем в физическом и психическом развитии малыша.

Специалисты помогают детям преодолеть психологическую скованность, научиться не только читать, писать и считать, но и творчески мыслить, проявлять инициативу, отстаивать свою точку зрения.

Также одна из важнейших целей развивающих занятий для детей раннего дошкольного возраста состоит в том, чтобы организовать и улучшить моторно-двигательные функции ребёнка, развить произношение, фонематический слух, внимание и память, научить воспринимать и систематизировать информацию, производить зрительный анализ.

Стоимость: от 2700 до 3000 рублей в месяц (8 занятий), 400-500 рублей за одно занятие.

Возраст: от 1,5 до 3 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 5-6 человек.