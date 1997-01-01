Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Раннее развитие в Детском клубе "Теплица"
Адреса
- +7 (423) 271-20-30
- +7 (914) 791-20-30
Информация
Описание: занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка. Во время занятий малыши вместе с мамами изучают окружающий мир, знакомятся со своим телом, миром животных, предметами обихода, узнают о временах года, видах транспорта и о многом другом в мире вокруг.
Одновременно уделяется внимание развитию речи, дети учатся различать звуки, понимать устную речь и произносить первые слова. Также происходит физическое развитие, дети прыгают, бегают, перешагивают, играют с мячиком, развивая одновременно ориентацию в пространстве, реакцию, мелкую и крупную моторику.
Кроме того, на занятиях дети танцуют, двигаются в такт музыке, осваивая музыкальное восприятие мира. Также активно развиваются творческие способности, дети учатся рисовать красками, карандашами и мелками, пальчиками и ладошками, подготавливая кисть к письму, а также лепят из пластилина.
Стоимость: 3600 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 1 года до 3 лет (занятия проходят в трех возрастных группах).
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
-
Развивающие занятия в школе развития «Солнечный остров»От 1 до 5 лет От 700 до 4000 руб Частная
-
Кинетические игры в "Mamas Center"От 1 до 3 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Развивающие занятия в Центре иностранных языков "Language Leader"От 2 до 4 лет От 4000 до 5500 руб Частная
-
Развивающие занятия в Семейном клубе "Family"От 1 до 3 лет От 800 до 3600 руб Частная
-
Раннее развитие в клубе "Smart baby"От 2 до 3 лет От 500 до 3200 руб Частная
-
Развивающие занятия в Семейном клубе "Шаги"От 2 до 5 лет От 500 до 2900 руб Частная
-
Развивающие занятия в Центре раннего развития "7 гномов"От 1 до 3 лет От 3000 руб Частная
-
Раннее развитие в Центре развития "БэбиГениус"От 1 до 4 лет От 500 до 4800 руб Частная
-
Интенсивное развитие в Детском развивающем центре "Росток"От 3 до 6 лет От 15000 руб Частная
-
Раннее развитие в Детском развивающем центре "Росток"От 1 до 3 лет От 700 до 3800 руб Частная
Загрузка комментариев...