Раннее развитие в Детском клубе "Теплица"

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Описание: занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка. Во время занятий малыши вместе с мамами изучают окружающий мир, знакомятся со своим телом, миром животных, предметами обихода, узнают о временах года, видах транспорта и о многом другом в мире вокруг.

Одновременно уделяется внимание развитию речи, дети учатся различать звуки, понимать устную речь и произносить первые слова. Также происходит физическое развитие, дети прыгают, бегают, перешагивают, играют с мячиком, развивая одновременно ориентацию в пространстве, реакцию, мелкую и крупную моторику.

Кроме того, на занятиях дети танцуют, двигаются в такт музыке, осваивая музыкальное восприятие мира. Также активно развиваются творческие способности, дети учатся рисовать красками, карандашами и мелками, пальчиками и ладошками, подготавливая кисть к письму, а также лепят из пластилина.

Стоимость: 3600 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 1 года до 3 лет (занятия проходят в трех возрастных группах).

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.