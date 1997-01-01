Раннее развитие в Детском клубе Totoro

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Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Партизанский, 13
- +7 (950) 281-35-50
- +7 (423) 291-72-01
Информация
Описание: занятия представляют собой комплексное развитие детей.
Каждое занятие состоит из следующих блоков:
- развитие речи,
- знакомство с окружающим миром,
- математика (формирование элементарных математических представлений),
- подвижные паузы.
В зависимости от возраста детей в группе подбираются соответствующие задания и методы обучения.
Стоимость: 1400 рублей - абонемент на 4 занятия. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 1 до 2 лет.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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Раннее развитие в Детском развивающем центре "Росток"От 1 до 3 лет От 700 до 3800 руб Частная
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Кружок "Умка" в Детском клубе TotoroОт 2 до 5 лет От 2800 руб Частная
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Раннее развитие в Центре развития "БэбиГениус"От 1 до 4 лет От 500 до 4800 руб Частная
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Ментальная арифметика в Академии "AMAKids"От 5 до 16 лет От 4800 руб Частная
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Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"От 4 до 13 лет От 4500 руб Частная
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Развивающие занятия в клубе "Бамбини"От 1 до 5 лет От 800 до 4000 руб Частная
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Комплексное развитие в Детском центре "Mars Kids Club"От 2 до 5 лет От 400 до 5800 руб Частная
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Раннее развитие в Детском центре "Ромашка"От 1 до 3 лет От 400 до 3000 руб Частная
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Детско-юношеский абонемент в клубе "Варяг"От 1 до 16 лет От 4000 до 4000 руб Частная
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Развивающие занятия в ГВПД "Цветные ладошки"От 3 до 5 лет От 450 руб Частная
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