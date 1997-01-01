Раннее развитие в Детском клубе Totoro

Информация

Описание: занятия представляют собой комплексное развитие детей.

Каждое занятие состоит из следующих блоков:

развитие речи,

знакомство с окружающим миром,

математика (формирование элементарных математических представлений),

подвижные паузы.

В зависимости от возраста детей в группе подбираются соответствующие задания и методы обучения.

Стоимость: 1400 рублей - абонемент на 4 занятия. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 1 до 2 лет.

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.