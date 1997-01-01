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Раннее развитие в Детском развивающем центре "Росток"
Адреса
- +7 (914) 671-30-36
- +7 (914) 323-64-26
Информация
Описание: до трех лет мозг ребенка растет и развивается наиболее интенсивно, поэтому очень важно в этот период заложить ему все самое важное и полезное. Занятия развивают мелкую и крупную моторику ребенка, а также музыкальные, творческие и физические способности. Кроме того, ряд упражнений направлен на развитие памяти, мышления, внимания и воображения.
В ходе занятий ребенок приобретает навыки взаимодействия и общения, также у него активизируются познавательные процессы. Ребенок учится ориентирования в пространстве и формирует математические представления, такие, как цвет, форма, размер, понятия "больше" и "меньше", а также многое другое.
Стоимость:
- 700 рублей - одно занятие;
- 3800 рублей - абонемент на месяц (8 занятий).
Возраст: от 1 года до 3 лет.
Продолжительность: от 40 до 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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