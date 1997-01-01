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Раннее развитие в Клубе развития детей «Радуга жизни»
Цена: 450 - 600
Возраст: 2 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Башидзе, 8
- +7 (423) 200-13-45
- +7 (924) 730-13-45
Информация
Описание: занятия направлены на развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления. Все это основа успешного обучения. Занятия в группе развивают коммуникативные навыки - это хороший старт для обучения в школе.
Занимаясь в группе развития дети могут затем перейти на занятия по подготовке к школе, что поможет гармоничному формированию их навыков и знаний для дальнейшего обучения.
Стоимость:
- 600 рублей за занятие;
- 450 рублей за занятие для детей в возрасте 5-6 лет.
Желательно оплачивать сразу за месяц.
Возраст:
- от 2 до 3 лет;
- от 4 до 5 лет;
- от 5 до 6 лет.
Продолжительность:
- 45 минут для детей в возрасте 2-3 года;
- 1 час для детей в возрасте 4-5 лет, занятие состоит из двух частей по 30 минут;
- 2 часа 30 минут для детей в возрасте 5-6 лет.
Частота занятий:
- 1 раз в неделю в группах 4-5 лет;
- 2 раза в неделю в группах 2-3 года и 5-6 лет.
Количество человек в гурппе:
- до 5 человек в группе малышей 2-3 года;
- до 7 человек в группах постарше.
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