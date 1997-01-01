Раннее развитие в Клубе развития детей «Радуга жизни»

Информация

Описание: занятия направлены на развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления. Все это основа успешного обучения. Занятия в группе развивают коммуникативные навыки - это хороший старт для обучения в школе.

Занимаясь в группе развития дети могут затем перейти на занятия по подготовке к школе, что поможет гармоничному формированию их навыков и знаний для дальнейшего обучения.

Стоимость:

600 рублей за занятие;

450 рублей за занятие для детей в возрасте 5-6 лет.

Желательно оплачивать сразу за месяц.

Возраст:

от 2 до 3 лет;

от 4 до 5 лет;

от 5 до 6 лет.

Продолжительность:

45 минут для детей в возрасте 2-3 года;

1 час для детей в возрасте 4-5 лет, занятие состоит из двух частей по 30 минут;

2 часа 30 минут для детей в возрасте 5-6 лет.

Частота занятий:

1 раз в неделю в группах 4-5 лет;

2 раза в неделю в группах 2-3 года и 5-6 лет.

Количество человек в гурппе: