Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка к школе в Клубе развития детей «Радуга жизни»
Цена: От 900
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Центр, ул. Башидзе, 8
- +7 (423) 200-13-45
- +7 (924) 730-13-45
Информация
Описание: занятия помогают детям подготовиться к школе как интеллектуально, так и психологически, что поможет им не только легче усваивать школьную программу, но и свободно адаптироваться в новом коллективе в классе и в новых для себя условиях.
Занятия направленны на получение базовых знаний, таких, как математика, азбука, письмо, развитие речи и т.д. А также направлены на развитие памяти, мышления, внимания и познавательной активности.
Стоимость: 900 рублей за занятие. Желательно оплачивать сразу за месяц.
Возраст: от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 2 часа 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в гурппе: до 7 человек.
-
Подготовка к первому классу в школе развития «Солнечный остров»От 5 до 7 лет От 700 до 4000 руб Частная
-
Подготовка к школе в клубе "Бамбини"От 5 до 7 лет От 3000 до 6000 руб Частная
-
Подготовка к школе в Детском клубе "Солнечные ступеньки"От 5 до 7 лет От 350 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре "Дошколенок"От 4 до 6 лет От 4000 руб Частная
-
Подготовка к школе в Речевом центре "Логопед"От 5 до 6 лет От 500 до 3500 руб Частная
-
Подготовка к школе в Школе "Почемучки"От 4 до 6 лет От 750 до 4500 руб Частная
-
Кружок "5+" в Центре раннего развития "7 гномов"От 6 до 7 лет От 2500 руб Частная
-
Подготовка к школе в Центре развития "БэбиГениус"От 3 до 7 лет От 500 до 4800 руб Частная
-
Подготовка к школе в в Образовательном центре "Пуск"От 5 до 7 лет От 3000 руб Частная
-
Подготовка к школе в Детском центре "Ромашка"От 6 до 7 лет От 400 до 3000 руб Частная
Загрузка комментариев...