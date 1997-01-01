Подготовка к школе в Клубе развития детей «Радуга жизни»

Информация

Описание: занятия помогают детям подготовиться к школе как интеллектуально, так и психологически, что поможет им не только легче усваивать школьную программу, но и свободно адаптироваться в новом коллективе в классе и в новых для себя условиях.

Занятия направленны на получение базовых знаний, таких, как математика, азбука, письмо, развитие речи и т.д. А также направлены на развитие памяти, мышления, внимания и познавательной активности.

Стоимость: 900 рублей за занятие. Желательно оплачивать сразу за месяц.

Возраст: от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 2 часа 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в гурппе: до 7 человек.