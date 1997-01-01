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Раннее развитие в клубе "Smart baby"
Цена: 500 - 3200
Возраст: 2 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Патрокл, ул. Басаргина, 15а
- +7 (423) 208-19-18
Информация
Описание: занятия проходят вместе с мамами, группы разбиты согласно возрасту детишек. Программа занятий выстроена с опорой на знания психологии детско-родительских отношений, мамы не просто помогают малышам, но и сами являются активными участниками занятий.
Структура занятий:
1. Интеллектуальное развитие – обучение навыкам классификации и обобщения, понимание ориентировки в пространстве и времени, получение знаний о форме, размере и цвете.
2. Развитие речи:
- звукоразличение – идентификация и классификация;
- звукоподражание - игра расширяющая кругозор;
- а также песенки, как логопедические упражнения.
3. Двигательное развитие:
- танец + развитие слухового восприятия;
- мелкая моторика – графическая деятельность, рисование;
- тактильное восприятие.
4. Детское творчество и когнитивное развитие в творчестве:
- зрительное восприятие – знакомство с цветом, аппликация и рисование;
- обучение игре.
Стоимость:
- 3200 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 500 рублей - одно занятие.
Возраст: от 2 до 3 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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