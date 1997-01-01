Раннее развитие в клубе "Smart baby"

Информация

Описание: занятия проходят вместе с мамами, группы разбиты согласно возрасту детишек. Программа занятий выстроена с опорой на знания психологии детско-родительских отношений, мамы не просто помогают малышам, но и сами являются активными участниками занятий.

Структура занятий:

1. Интеллектуальное развитие – обучение навыкам классификации и обобщения, понимание ориентировки в пространстве и времени, получение знаний о форме, размере и цвете.

2. Развитие речи:

звукоразличение – идентификация и классификация;

звукоподражание - игра расширяющая кругозор;

а также песенки, как логопедические упражнения.

3. Двигательное развитие:

танец + развитие слухового восприятия;

мелкая моторика – графическая деятельность, рисование;

тактильное восприятие.

4. Детское творчество и когнитивное развитие в творчестве:

зрительное восприятие – знакомство с цветом, аппликация и рисование;

обучение игре.

Стоимость:

3200 рублей - абонемент на 8 занятий;

500 рублей - одно занятие.

Возраст: от 2 до 3 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.