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        Раннее развитие в детском клубе "Умничка!"

        Раннее развитие в детском клубе "Умничка!"

        Развитие детей
        Рейтинг: 7.0
        Цена: От 400
        Возраст: 1 - 4 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 54
        • +7 (423) 269-77-15
        Информация

        Описание: занятия в группах раннего развития состоят из двух основных программ: сенсорное развитие плюс интеллект и творчество, а также музыкальные занятия, включающие логоритмику, знакомство с окружающим миром и творчество.

        Занятия по первой программе включают приветствие, пальчиковую гимнастику, игры на развитие сенсорных представлений, знакомство с окружающим миром, игры на развитие мелкой и крупной моторики, развитие коммуникативных навыков, музыкальные блоки, работу с использованием  авторских развивающих методик (блоки Дьенеша, кубики Никитина, палочки Кюизенера и многое другое), изготовление творческой поделки, знакомство со сказкой по возрасту, прощание. 

        Занятия по музыкальной программе направлены на развитие музыкального слуха, чувства ритма ребенка. Малыши учатся выполнять движения под музыку (элементы хореографии), соблюдать тональность при пении, работать с шумовыми и ударными инструментами. Занятия развивают коммуникативные навыки, улучшают социализацию ребенка.

        Все занятия проходят в присутствии родителей.

        Стоимость: 400 рублей за одно занятие. При покупке абонемента на месяц стоимость одного занятия составит 350 рублей, а стоимость абонемента будет зависеть от количества занятий в месяце.

        Возраст:

        • 1,5 года;
        • 2 года;
        • 2,5 года,
        • 3-4 года.

        Продолжительность: 50 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 6 детей + родители.

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