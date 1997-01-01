Раннее развитие в Школе "Почемучки"

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Описание: основные задачи школы - развить в детях интеллектуальные, познавательные, творческие способности, самостоятельность, любознательность, привить любовь к учебе, научить бегло читать, грамотно писать, быстро вычислять, понимать английскую речь.

Программа по развитию для малышей включает в себя занятия по следующим направлениям: математика, чтение, письмо, музыка. Занятия способствуют развитию памяти, внимания, мышления, воображения, речи, мелкой и крупной моторики, слуха и ритма.

На занятиях по математике дети изучают количества от 0 до 100, счет единицами, десятками, сотнями, а также тренируют произношение 1,2,3-значных чисел.

Во время чтения дети изучаютбуквы и склады, составляют слова из кубиков, читают слова по складам.

На письме дети работают с красками, бумагой, пластилином, развивают мелкую моторику, пробуют самостоятельно писать буквы.

На занятиях по музыке дети изучают ноты, поют и танцуют.

Стоимость:

650 рублей - одно занятие;

3900 рублей в месяц - 8 занятий.

Возраст: от 2 до 4 лет.

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество детей в группе: до 8 человек.