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Раннее развитие в Школе "Почемучки"
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Описание: основные задачи школы - развить в детях интеллектуальные, познавательные, творческие способности, самостоятельность, любознательность, привить любовь к учебе, научить бегло читать, грамотно писать, быстро вычислять, понимать английскую речь.
Программа по развитию для малышей включает в себя занятия по следующим направлениям: математика, чтение, письмо, музыка. Занятия способствуют развитию памяти, внимания, мышления, воображения, речи, мелкой и крупной моторики, слуха и ритма.
На занятиях по математике дети изучают количества от 0 до 100, счет единицами, десятками, сотнями, а также тренируют произношение 1,2,3-значных чисел.
Во время чтения дети изучаютбуквы и склады, составляют слова из кубиков, читают слова по складам.
На письме дети работают с красками, бумагой, пластилином, развивают мелкую моторику, пробуют самостоятельно писать буквы.
На занятиях по музыке дети изучают ноты, поют и танцуют.
Стоимость:
- 650 рублей - одно занятие;
- 3900 рублей в месяц - 8 занятий.
Возраст: от 2 до 4 лет.
Продолжительность: 1 час 15 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество детей в группе: до 8 человек.
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