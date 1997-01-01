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Stretching для детей в Танцевальной студии "Arte"
Цена: До 3000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
- +7 (904) 623-26-49
- +7 (914) 687-82-17
Информация
Описание: вид аэробики, направленый на растяжку практически всех мышц тела. Стретчинг неотъемлемая часть многих спортивных направлений: от оздоровительных гимнастик и йоги до восточных боевых искусств и танцев. Регулярные занятия помогут ребенку сформировать гибкое и стройное тело, обрести ощущение внутреннего спокойствия и силы, улучшить настроение и обрести уверенность в себе.
Стоимость: абонемент на месяц - 3000 рублей (12 занятий). По абонементу можно посещать любые занятия в студии.
Возраст: от 3 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: удобная одежда.
Преподаватели: Ольга Ярослав.
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