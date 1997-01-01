Stretching для детей в Танцевальной студии "Arte"

Информация

Описание: вид аэробики, направленый на растяжку практически всех мышц тела. Стретчинг неотъемлемая часть многих спортивных направлений: от оздоровительных гимнастик и йоги до восточных боевых искусств и танцев. Регулярные занятия помогут ребенку сформировать гибкое и стройное тело, обрести ощущение внутреннего спокойствия и силы, улучшить настроение и обрести уверенность в себе.

Стоимость: абонемент на месяц - 3000 рублей (12 занятий). По абонементу можно посещать любые занятия в студии.

Возраст: от 3 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: удобная одежда.

Преподаватели: Ольга Ярослав.