Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Разговорный английский в центре "Полиглотики"
Адреса
- +7 (914) 341-85-38
Информация
Описание: в программу занятий входит большое количество диалогов, дискуссий, творческих ролевых игр, что помогает развить навыки разговорной речи. Живое непринужденное общение мотивирует ребенка на изучение иностранного языка. Дети развивают разговорные навыки и погружаются в атмосферу непринужденного общения. С помощью обыгрывания различных ситуаций дети нарабатывают навыки и приемы правильной разговорной речи.
В программе:
- преодоление языкового барьера;
- развитие навыков живого общения в интерактивной форме;
- увеличение словарного запаса;
- непринужденное общение и понимание собеседников.
Занятия проводятся носителем языка, что позволяет детям окунуться в языковую среду и развить навыки устной речи. Дети запоминают новые понятия благодаря многократному использованию слов и языковых конструкций в различных интерактивных заданиях.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
- абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.
Возраст: от 3 до 12 лет. Дети занимаются в группах, сформированных по возрастам и уровню владения английским языком.
Продолжительность:
- стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
- интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
-
Английский язык в клубе "Эллада"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Английский язык в студии "Цветок"От 3 до 9 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Китайский язык в "English Studio"От 5 до 18 лет От 3600 руб Частная
-
Английский язык в центре "Изумрудный город"От 3 до 11 лет От 3000 до 3000 руб Частная
-
Английский язык в Детском развивающем центре "Росток"От 4 до 7 лет От 2800 до 3200 руб Частная
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Английский для старших классов в образовательном центре "Юниум"От 13 до 18 лет От 4750 руб Частная
-
Английский язык в школе "Easy English"От 7 до 18 лет От 2800 до 3200 руб Частная
-
Кружок "ABC-CLUB" в Центре раннего развития "7 гномов"От 3 до 8 лет От 3000 руб Частная
-
Китайский язык в школе "English Planet"От 3 до 18 лет От 3200 до 4200 руб Частная
Загрузка комментариев...