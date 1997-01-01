Разговорный английский в центре "Полиглотики"

Информация

Описание: в программу занятий входит большое количество диалогов, дискуссий, творческих ролевых игр, что помогает развить навыки разговорной речи. Живое непринужденное общение мотивирует ребенка на изучение иностранного языка. Дети развивают разговорные навыки и погружаются в атмосферу непринужденного общения. С помощью обыгрывания различных ситуаций дети нарабатывают навыки и приемы правильной разговорной речи.

В программе:

преодоление языкового барьера;

развитие навыков живого общения в интерактивной форме;

увеличение словарного запаса;

непринужденное общение и понимание собеседников.

Занятия проводятся носителем языка, что позволяет детям окунуться в языковую среду и развить навыки устной речи. Дети запоминают новые понятия благодаря многократному использованию слов и языковых конструкций в различных интерактивных заданиях.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возраст: от 3 до 12 лет. Дети занимаются в группах, сформированных по возрастам и уровню владения английским языком.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.