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Разговорный клуб с носителем в Полиглотики
Цена: 1150 - 4500
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-04-24
- +7 (951) 000-05-05
Информация
Занятия в разговорном клубе проводит носитель языка. Эти занятия – полезное и увлекательное дополнение к основной программе, направленное на развитие разговорных навыков, снятие языкового барьера и улучшение произношения.
Что дают занятия в Speaking Club:
- Погружение в языковую среду и тренировку разговорных навыков;
- Правильное произношение;
- Преодоление языкового барьера и новые знакомства;
- Возможность комфортно себя чувствовать в путешествиях и смотреть фильмы на английском языке.
Возраст: 7-10 лет, 11-14 лет.
Продолжительность занятия: 90 мин.
Частота занятий: 1 раз в неделю на выходных.
Кол-во детей в группе: до 6 человек.
Стоимость: 4500 руб. в месяц (4 занятия).
Пробное занятие: 1150 руб.
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