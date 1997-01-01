Развитие эмоционального интеллекта в Детском центре "Академия Монсиков"

Информация

Описание: это занятия по системному развитию эмоционального интеллекта, направленные на повышение уровня социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста. Методика обучения основана на образовательном игровом процессе и включает в себя работу с базовыми эмоциями и работу с конкретными навыками (навыками социализации). Игровой элемент обучения строится на сказочных персонажах - Монсиках, которые являются проводниками чувств, эмоций, знаний, умений и навыков. Они помогают взаимодействовать с ребенком на понятном ему языке, соединяя реальный и волшебный мир.

На занятиях ребенок сначала знакомится с миром эмоций, постепенно учится правильно их выражать и даже управлять ими. В процессе занятий дети учатся:

Понимать себя, свои эмоции и потребности;

Называть и распознавать свои эмоции ;

Правильно вести себя в различных ситуациях;

Понимать эмоции и потребности окружающих;

Доброжелательно и эффективно взаимодействовать с окружающими;

эффективно воспринимать новую информацию, легко осваивать любой образовательный материал.

Также у детей развиваются:

коммуникативные навыки,

вербальные навыки,

когнитивные навыки: память, внимание, логическое и абстрактное мышление,

познавательные способности,

навыки целеполагания и достижения целей,

стрессоустойчивость,

навыки адаптации к новым обстоятельствам,

навыки решения конфликтов.

Методика одобрена гильдией психологов, одобрена МИП, соответствует ФГОС. Пособия для занятий создавались группой ведущих российских психологов, методистов, режиссеров и драматургов. По ним обучились более 7000 детей в России и не только.

Стоимость:

2950 рублей - абонемент на месяц (8 или 4 занятия);

500 рублей - одно занятие.

Возраст: от 4 до 9 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 или 2 раза в неделю (на выбор).

Количество человек вгруппе: от 6 до 8 человек.