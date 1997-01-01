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        Развитие эмоционального интеллекта в Детском центре "Академия Монсиков"

        Развитие эмоционального интеллекта в Детском центре "Академия Монсиков"

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 500 - 2950
        Возраст: 4 - 9 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 4
        • +7 (902) 487-80-89
        Информация

        Описание: это занятия по системному развитию эмоционального интеллекта, направленные на повышение уровня социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста. Методика обучения основана на образовательном игровом процессе и включает в себя работу с базовыми эмоциями и работу с конкретными навыками (навыками социализации). Игровой элемент обучения строится на сказочных персонажах - Монсиках, которые являются проводниками чувств, эмоций, знаний, умений и навыков. Они помогают взаимодействовать с ребенком на понятном ему языке, соединяя реальный и волшебный мир.

        На занятиях ребенок сначала знакомится с миром эмоций, постепенно учится правильно их выражать и даже управлять ими. В процессе занятий дети учатся:

        • Понимать себя, свои эмоции и потребности;
        • Называть и распознавать свои эмоции ;
        • Правильно вести себя в различных ситуациях;
        • Понимать эмоции и потребности окружающих;
        • Доброжелательно и эффективно взаимодействовать с окружающими;
        • эффективно воспринимать новую информацию, легко осваивать любой образовательный материал.

        Также у детей развиваются:

        • коммуникативные навыки,
        • вербальные навыки,
        • когнитивные навыки: память, внимание, логическое и абстрактное мышление,
        • познавательные способности,
        • навыки целеполагания и достижения целей,
        • стрессоустойчивость,
        • навыки адаптации к новым обстоятельствам,
        • навыки решения конфликтов.

        Методика одобрена гильдией психологов, одобрена МИП, соответствует ФГОС. Пособия для занятий создавались группой ведущих российских психологов, методистов, режиссеров и драматургов. По ним обучились более 7000 детей в России и не только.

        Стоимость:

        • 2950 рублей - абонемент на месяц (8 или 4 занятия);
        • 500 рублей - одно занятие.

        Возраст: от 4 до 9 лет.

        Продолжительность: 1 час.

        Частота занятий: 1 или 2 раза в неделю (на выбор).

        Количество человек вгруппе: от 6 до 8 человек.

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