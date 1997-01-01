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Развитие эмоционального интеллекта в Детском центре "Академия Монсиков"
Адреса
- +7 (902) 487-80-89
Информация
Описание: это занятия по системному развитию эмоционального интеллекта, направленные на повышение уровня социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста. Методика обучения основана на образовательном игровом процессе и включает в себя работу с базовыми эмоциями и работу с конкретными навыками (навыками социализации). Игровой элемент обучения строится на сказочных персонажах - Монсиках, которые являются проводниками чувств, эмоций, знаний, умений и навыков. Они помогают взаимодействовать с ребенком на понятном ему языке, соединяя реальный и волшебный мир.
На занятиях ребенок сначала знакомится с миром эмоций, постепенно учится правильно их выражать и даже управлять ими. В процессе занятий дети учатся:
- Понимать себя, свои эмоции и потребности;
- Называть и распознавать свои эмоции ;
- Правильно вести себя в различных ситуациях;
- Понимать эмоции и потребности окружающих;
- Доброжелательно и эффективно взаимодействовать с окружающими;
- эффективно воспринимать новую информацию, легко осваивать любой образовательный материал.
Также у детей развиваются:
- коммуникативные навыки,
- вербальные навыки,
- когнитивные навыки: память, внимание, логическое и абстрактное мышление,
- познавательные способности,
- навыки целеполагания и достижения целей,
- стрессоустойчивость,
- навыки адаптации к новым обстоятельствам,
- навыки решения конфликтов.
Методика одобрена гильдией психологов, одобрена МИП, соответствует ФГОС. Пособия для занятий создавались группой ведущих российских психологов, методистов, режиссеров и драматургов. По ним обучились более 7000 детей в России и не только.
Стоимость:
- 2950 рублей - абонемент на месяц (8 или 4 занятия);
- 500 рублей - одно занятие.
Возраст: от 4 до 9 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 или 2 раза в неделю (на выбор).
Количество человек вгруппе: от 6 до 8 человек.
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