Развитие мышления в образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: программа направлена на развитие памяти и мышления ребенка. Он научится усваивать и запоминать необходимую информацию, повысит концентрацию внимания и овладеет приемами эффективной работы с текстом. Ребенок начнет быстро думать, легко вникать в любую информацию, делать правильный выбор в любой ситуации и уметь доказывать свою позицию.

Обучение включает три программы, которые ребенок может освоить как в комплексе, так и отдельно:

Развитие памяти и мышления,

Эффективное чтение и риторика,

Скорочтение для младших школьников.

Занятия проходят в интерактивном формате с чередованием видов деятельности, для каждой программы созданы учебные пособия с подробным описанием методов, материалов для практической отработки.

Чему научится ребенок:

запоминать любую информацию;

работать и с информацией: анализировать, писать конспекты, выделять ключевые слова в тексте;

красиво пересказывать текст и формулировать мысли;

быстрее читать без потери понимания текста;

нестандартно мыслить.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 9 до 11 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.