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Развитие мышления в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: программа направлена на развитие памяти и мышления ребенка. Он научится усваивать и запоминать необходимую информацию, повысит концентрацию внимания и овладеет приемами эффективной работы с текстом. Ребенок начнет быстро думать, легко вникать в любую информацию, делать правильный выбор в любой ситуации и уметь доказывать свою позицию.
Обучение включает три программы, которые ребенок может освоить как в комплексе, так и отдельно:
- Развитие памяти и мышления,
- Эффективное чтение и риторика,
- Скорочтение для младших школьников.
Занятия проходят в интерактивном формате с чередованием видов деятельности, для каждой программы созданы учебные пособия с подробным описанием методов, материалов для практической отработки.
Чему научится ребенок:
- запоминать любую информацию;
- работать и с информацией: анализировать, писать конспекты, выделять ключевые слова в тексте;
- красиво пересказывать текст и формулировать мысли;
- быстрее читать без потери понимания текста;
- нестандартно мыслить.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 9 до 11 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
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