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Развитие речи в Творческой студии "Do-Do"
Адреса
- +7 (950) 299-08-99
- +7 (423) 290-58-90
Информация
Описание: занятия направлены на формирование у ребенка правильного произношения, а также помогают ему научиться говорить быстро и грамотно.
В ходе занятий дети учатся пространственным представлениям, развивают моторику, ответственную за речевое развитие, а также память, внимание, мышление и наблюдательность. Кроме того, в ходе занятий развиваются сенсорные функции, практикуется конструктивное мышление, постепенно нормализуется мышечный тонус.
Занятия также включают:
- обязательную артикуляционную гимнастику для снятия напряжения мышц;
- динамические и статические упражнения для языка и углов губ, мышц нижней челюсти, щек;
- пальчиковую гимнастику.
Все занятия проходят в игровой форме. Участвуя в простых играх и событиях, дети даже не понимают, что с ними ведется целенаправленная работа.
Игры включают упражнения на развитие фонематического слуха, упражнения для активизации произношения звуков и расширение словарного запаса. А также деятельность для развития мелкой моторики: лепка, рисование.
Есть возможность посещать как групповые, так и индивидуальные занятия.
Стоимость: 4500 рублей в месяц (8-9 занятий). Индивидуальные занятия — 1000 рублей за одно занятие.
Возраст: от 3 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 4 человек.
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