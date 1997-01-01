Развитие речи в Творческой студии "Do-Do"

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Описание: занятия направлены на формирование у ребенка правильного произношения, а также помогают ему научиться говорить быстро и грамотно.

В ходе занятий дети учатся пространственным представлениям, развивают моторику, ответственную за речевое развитие, а также память, внимание, мышление и наблюдательность. Кроме того, в ходе занятий развиваются сенсорные функции, практикуется конструктивное мышление, постепенно нормализуется мышечный тонус.

Занятия также включают:

обязательную артикуляционную гимнастику для снятия напряжения мышц;

динамические и статические упражнения для языка и углов губ, мышц нижней челюсти, щек;

пальчиковую гимнастику.

Все занятия проходят в игровой форме. Участвуя в простых играх и событиях, дети даже не понимают, что с ними ведется целенаправленная работа.

Игры включают упражнения на развитие фонематического слуха, упражнения для активизации произношения звуков и расширение словарного запаса. А также деятельность для развития мелкой моторики: лепка, рисование.

Есть возможность посещать как групповые, так и индивидуальные занятия.

Стоимость: 4500 рублей в месяц (8-9 занятий). Индивидуальные занятия — 1000 рублей за одно занятие.

Возраст: от 3 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 4 человек.