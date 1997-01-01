"Развивайка" в Детском центре "Ромашка"

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Описание: занятия носят игровой характер, дети получают удовольствие, познают окружающий мир. Программа детского развития включает развитие речи, знакомство с окружающим миром, где ребята изучают времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе и многое другое.

Также в программу включено творчество, через которое дети развивают фантазию, наблюдательность, внимание, усидчивость. Кроме того, развивают мелкую моторику детской руки, что непосредственно связано с развитием речи, формированием навыков письма.

Также на занятиях дети изучают математику, логику, а также проходят психогимнастику, которая направлена на сохранение психического здоровья и позволяет ребенку познать себя, адаптироваться к общению со сверстниками, а также создает условия для самовыражения, развивает умение осознавать и называть свои чувства.

Стоимость: от 2700 до 3000 рублей в месяц (8 занятий), 400-500 рублей за одно занятие.

Возраст: от 3 до 4 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.