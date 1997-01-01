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"Развивайка" в Детском центре "Ромашка"
Адреса
- +7 (924) 727-16-37
- +7 (908) 980-00-42
Информация
Описание: занятия носят игровой характер, дети получают удовольствие, познают окружающий мир. Программа детского развития включает развитие речи, знакомство с окружающим миром, где ребята изучают времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе и многое другое.
Также в программу включено творчество, через которое дети развивают фантазию, наблюдательность, внимание, усидчивость. Кроме того, развивают мелкую моторику детской руки, что непосредственно связано с развитием речи, формированием навыков письма.
Также на занятиях дети изучают математику, логику, а также проходят психогимнастику, которая направлена на сохранение психического здоровья и позволяет ребенку познать себя, адаптироваться к общению со сверстниками, а также создает условия для самовыражения, развивает умение осознавать и называть свои чувства.
Стоимость: от 2700 до 3000 рублей в месяц (8 занятий), 400-500 рублей за одно занятие.
Возраст: от 3 до 4 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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