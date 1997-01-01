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Развивающая студия "Тропинка в школу"
Цена: 2400 - 2400
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62А
- +7 (423) 224-52-53 , вахта
- +7 (423) 255-16-36 , Марина Фёдоровна, руководитель
Информация
Описание: В программе: развитие речи, математика, английский язык, театральное мастерство, знакомство с окружающим миром, уроки творчества.
Возраст: от 5-ти до 6-ти лет.
Продолжительность: 3 часа.
Стоимость: 2400 руб. в месяц.
Преподаватели: Рябец Марина Федоровна - руководитель.
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