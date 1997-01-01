Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Развивающие занятия в Семейном клубе "Family"
Цена: 800 - 3600
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1
- +7 (902) 557-79-00
- +7 (914) 650-48-23
Информация
Описание: развивающие занятия для детей основаны на комплексном подходе, который осуществляется за счет упражнений, направленных как на физическое развитие, так и на раскрытие интеллектуально-творческого потенциала ребенка.
Занятия проходят в форме игры, так как это ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Игра – это источник новых знаний, опыта и впечатлений для ребенка. Это является важной частью получения игрового опыта для развития творческих способностей и успешного обучения в дальнейшем.
Стоимость:
- 3600 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 800 рублей - одно занятие.
Возраст: от 1 года до 3 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
-
Кружок "Познавайка" в Детском развивающем центре "Росток"От 3 до 4 лет От 2800 руб Частная
-
Комплексное развитие в Детском центре "Mars Kids Club"От 2 до 5 лет От 400 до 5800 руб Частная
-
Пиши, читай, размышляй во Дворце детского творчестваОт 7 до 10 лет Государственная
-
Кружок "Умка" в Детском клубе TotoroОт 2 до 5 лет От 2800 руб Частная
-
Программа "Кроха" в клубе "Счастливый малыш"От 1 до 3 лет До 2500 руб Частная
-
Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"От 4 до 13 лет От 4500 руб Частная
-
Развивающие занятия в Семейном клубе "Шаги"От 2 до 5 лет От 500 до 2900 руб Частная
-
Развивающие занятия в Семейном клубе "Кроха"От 1 до 3 лет От 500 до 3200 руб Частная
-
Группа Выходного дня в ПолиглотикиОт 3 до 6 лет От 1250 до 15000 руб Частная
-
Студия "Малышка" в Речевом центре "Логопед"От 1 до 4 лет От 600 до 3500 руб Частная
Загрузка комментариев...