Развивающие занятия в Семейном клубе "Family"

Информация

Описание: развивающие занятия для детей основаны на комплексном подходе, который осуществляется за счет упражнений, направленных как на физическое развитие, так и на раскрытие интеллектуально-творческого потенциала ребенка.

Занятия проходят в форме игры, так как это ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Игра – это источник новых знаний, опыта и впечатлений для ребенка. Это является важной частью получения игрового опыта для развития творческих способностей и успешного обучения в дальнейшем.

Стоимость:

3600 рублей - абонемент на 8 занятий;

800 рублей - одно занятие.

Возраст: от 1 года до 3 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.