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        Развивающие занятия в Семейном клубе "Шаги"

        Развивающие занятия в Семейном клубе "Шаги"

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 500 - 2900
        Возраст: 2 - 5 лет
        Отзывов: 0
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        Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49
        • +7 (967) 958-33-62
        Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2а
        • +7 (914) 678-51-88
        Информация

        Описание: основная цель развивающих творческих занятий - раскрытие индивидуальности ребенка, развитие его творческого потенциала.
        Все развивающие творческие занятия включают в себя следующие блоки - цвет, форма, размер, цифры, буквы, дикие и домашние животные и птицы, растения, тело человека, пространственные ориентиры (право, лево, вверх, вн­из и т.д.), классификация, решение логических задач, навыки рисования. Занятия основаны на методиках: Домана, Монтессори, Лупан, Никитиных, Железновых, творческой программе Грибовской.

        Каждое занятие имеет четкую структуру:

        • организационный момент;
        • тема и цель урока;
        • динамические пальчиковые игры с использованием различных дидактических материалов;
        • работа с наглядным материалом;
        • творческая работа ребенка;
        • подведение итогов урока.

        Четкое структурирование дает ребенку возможность быстро адаптироваться к занятиям и принимать активное участие в них. Занятия предусматривают также заучивание стихотворений (каждому возрасту свой уровень сложности) и песенок, что влияет на развитие памяти, речи, чистоту произношения звуков, развития воображения, наглядно-образного мышления.

        Стоимость:

        • 1600 рублей в месяц (4 занятия) или 500 рублей за одно занятие для детей 2-3 года;
        • 2400 рублей в месяц (4 занятия) или 600 рублей за одно занятие для детей 3-5 лет;
        • 2900 рублей в месяц (8 занятий) или 500 рублей за одно занятие для детей 2-5 лет.

        Действуют скидки.

        Возраст: от 2 до 5 лет. Дети делятся на группы: 

        • 2-3 года - "Знайки",
        • 3-4 года - "Знайки и Умейки",
        • 4-5 лет - "Всезнайки".

        Продолжительность: от 1 часа до 1,5 часов в зависимости от группы.

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю в зависимости от группы.

        Количество человек в группе: до 10 человек.

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