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Развивающие занятия в Семейном клубе "Шаги"
Адреса
- +7 (967) 958-33-62
- +7 (914) 678-51-88
Информация
Описание: основная цель развивающих творческих занятий - раскрытие индивидуальности ребенка, развитие его творческого потенциала.
Все развивающие творческие занятия включают в себя следующие блоки - цвет, форма, размер, цифры, буквы, дикие и домашние животные и птицы, растения, тело человека, пространственные ориентиры (право, лево, вверх, вниз и т.д.), классификация, решение логических задач, навыки рисования. Занятия основаны на методиках: Домана, Монтессори, Лупан, Никитиных, Железновых, творческой программе Грибовской.
Каждое занятие имеет четкую структуру:
- организационный момент;
- тема и цель урока;
- динамические пальчиковые игры с использованием различных дидактических материалов;
- работа с наглядным материалом;
- творческая работа ребенка;
- подведение итогов урока.
Четкое структурирование дает ребенку возможность быстро адаптироваться к занятиям и принимать активное участие в них. Занятия предусматривают также заучивание стихотворений (каждому возрасту свой уровень сложности) и песенок, что влияет на развитие памяти, речи, чистоту произношения звуков, развития воображения, наглядно-образного мышления.
Стоимость:
- 1600 рублей в месяц (4 занятия) или 500 рублей за одно занятие для детей 2-3 года;
- 2400 рублей в месяц (4 занятия) или 600 рублей за одно занятие для детей 3-5 лет;
- 2900 рублей в месяц (8 занятий) или 500 рублей за одно занятие для детей 2-5 лет.
Действуют скидки.
Возраст: от 2 до 5 лет. Дети делятся на группы:
- 2-3 года - "Знайки",
- 3-4 года - "Знайки и Умейки",
- 4-5 лет - "Всезнайки".
Продолжительность: от 1 часа до 1,5 часов в зависимости от группы.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю в зависимости от группы.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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