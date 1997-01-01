Развивающие занятия в Семейном клубе "Шаги"

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Описание: основная цель развивающих творческих занятий - раскрытие индивидуальности ребенка, развитие его творческого потенциала.

Все развивающие творческие занятия включают в себя следующие блоки - цвет, форма, размер, цифры, буквы, дикие и домашние животные и птицы, растения, тело человека, пространственные ориентиры (право, лево, вверх, вн­из и т.д.), классификация, решение логических задач, навыки рисования. Занятия основаны на методиках: Домана, Монтессори, Лупан, Никитиных, Железновых, творческой программе Грибовской.



Каждое занятие имеет четкую структуру:

организационный момент;

тема и цель урока;

динамические пальчиковые игры с использованием различных дидактических материалов;

работа с наглядным материалом;

творческая работа ребенка;

подведение итогов урока.

Четкое структурирование дает ребенку возможность быстро адаптироваться к занятиям и принимать активное участие в них. Занятия предусматривают также заучивание стихотворений (каждому возрасту свой уровень сложности) и песенок, что влияет на развитие памяти, речи, чистоту произношения звуков, развития воображения, наглядно-образного мышления.

Стоимость:

1600 рублей в месяц (4 занятия) или 500 рублей за одно занятие для детей 2-3 года;

2400 рублей в месяц (4 занятия) или 600 рублей за одно занятие для детей 3-5 лет;

2900 рублей в месяц (8 занятий) или 500 рублей за одно занятие для детей 2-5 лет.

Действуют скидки.

Возраст: от 2 до 5 лет. Дети делятся на группы:

2-3 года - "Знайки",

3-4 года - "Знайки и Умейки",

4-5 лет - "Всезнайки".

Продолжительность: от 1 часа до 1,5 часов в зависимости от группы.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю в зависимости от группы.

Количество человек в группе: до 10 человек.