Развивающие занятия в Центре детского развития «Лесенка»

Информация

Описание: занятия представляют из себя комплекс различных напралвений, необходимых для гармоничного развития ребенка. Занятия проходят вместе с мамой.

Программа по развитию детей включает:

Знакомство с окружающим миром;

Развитие крупной и мелкой моторики;

Сенсорное развитие;

Интеллектуальное развитие;

Логоритмику;

Музыкальное творчество.

Творческие занятия (аппликация, лепка, рисование и многое другое).

Стоимость:

3200 рублей - абонемент на 8 занятий;

450 рублей - разовое индивидуальное занятие.

Возраст: от 1,5 до 3 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.