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Развивающие занятия в Центре детского развития «Лесенка»
Цена: 450 - 3200
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Седанка, ул. Глинки, 8а
- +7 (423) 267-54-14
- +7 (914) 690-43-95
Информация
Описание: занятия представляют из себя комплекс различных напралвений, необходимых для гармоничного развития ребенка. Занятия проходят вместе с мамой.
Программа по развитию детей включает:
- Знакомство с окружающим миром;
- Развитие крупной и мелкой моторики;
- Сенсорное развитие;
- Интеллектуальное развитие;
- Логоритмику;
- Музыкальное творчество.
- Творческие занятия (аппликация, лепка, рисование и многое другое).
Стоимость:
- 3200 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 450 рублей - разовое индивидуальное занятие.
Возраст: от 1,5 до 3 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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