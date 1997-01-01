Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Развивающие занятия в Центре иностранных языков "Language Leader"
Цена: 4000 - 5500
Возраст: 2 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Тихая, ул. Борисенко, 102
- +7 (423) 248-37-48
Информация
Описание: занятия направлены на развитие моторики, речи, памяти, мышления, счетной деятельности, творческих и музыкальных способностей ребенка.
Программа включает:
- Английский язык;
- Музыкальное занятие и логоритмику;
- Творческое занятие.
Занятия проходят как в группах, так и индивидуально, а также по желанию можно добавить в программу занятия с логопедом.
Стоимость: от 4000 рублей в месяц.
Возраст: от 2 до 4 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Чатсота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 3 человек.
-
Программа "Мини-сад" в Детском клубе "Ай да Я"От 2 до 4 лет До 7200 руб Частная
-
Молодежь Владивостока во Дворце детского творчестваОт 14 до 17 лет Государственная
-
Куржок "IQша" в Центре «Пифагорка»От 4 до 7 лет От 3200 руб Частная
-
Интенсивное развитие в Детском развивающем центре "Росток"От 3 до 6 лет От 15000 руб Частная
-
Раннее развитие в Детском клубе "Теплица"От 1 до 3 лет От 3600 руб Частная
-
Развивающие занятия в Центре детского развития «Лесенка»От 1 до 3 лет От 450 до 3200 руб Частная
-
Раннее развитие детей в Центре "Чудо-Школа"От 1 до 7 лет От 2000 до 4000 руб Частная
-
Развивающие занятия в Семейном клубе "Family"От 1 до 3 лет От 800 до 3600 руб Частная
-
Раннее развитие в Клубе развития детей «Радуга жизни»От 2 до 6 лет От 450 до 600 руб Частная
-
Кружок "Умка" в Детском клубе TotoroОт 2 до 5 лет От 2800 руб Частная
Загрузка комментариев...