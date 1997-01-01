Развивающие занятия в Центре иностранных языков "Language Leader"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие моторики, речи, памяти, мышления, счетной деятельности, творческих и музыкальных способностей ребенка.

Программа включает:

Английский язык;

Музыкальное занятие и логоритмику;

Творческое занятие.

Занятия проходят как в группах, так и индивидуально, а также по желанию можно добавить в программу занятия с логопедом.

Стоимость: от 4000 рублей в месяц.

Возраст: от 2 до 4 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Чатсота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 3 человек.