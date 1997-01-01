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Кружок "АБВГДейка" в Центре раннего развития "7 гномов"
Цена: От 2500
Возраст: 4 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 , Школа №80, каб. 308
- +7 (908) 443-10-94
Владивосток, Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2
- +7 (908) 443-10-94
Информация
Описание: занятия направлены на детское развитие, на помощь ребенку в усвоение новой информации. На занятиях ребенку предоставляются систематизированные знания, которые дают толчок к его интеллектуальному развитию.
В программе обучения:
- грамота и обучение чтению;
- математика;
- письмо;
- окружающий мир;
- развитие речи.
Обучение также способствует развитию мышления, творческих и математических способностей. Дети разовьют фонематический слух, научатся анализировать звуковую сторону слова, овладеют грамматической структурой речи, научатся пересказывать тексты.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 5 лет.
Продолжительность: 1-2 час в зависимости от частоты занятий.
Частота занятий: 2 раза в неделю в будни (1 час) или 1 раз в неделю в выходные (2 часа).
Количество человек в группе: 7-8 человек.
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