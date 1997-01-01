Кружок "АБВГДейка" в Центре раннего развития "7 гномов"

Информация

Описание: занятия направлены на детское развитие, на помощь ребенку в усвоение новой информации. На занятиях ребенку предоставляются систематизированные знания, которые дают толчок к его интеллектуальному развитию.

В программе обучения:

грамота и обучение чтению;

математика;

письмо;

окружающий мир;

развитие речи.

Обучение также способствует развитию мышления, творческих и математических способностей. Дети разовьют фонематический слух, научатся анализировать звуковую сторону слова, овладеют грамматической структурой речи, научатся пересказывать тексты.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 5 лет.

Продолжительность: 1-2 час в зависимости от частоты занятий.

Частота занятий: 2 раза в неделю в будни (1 час) или 1 раз в неделю в выходные (2 часа).

Количество человек в группе: 7-8 человек.