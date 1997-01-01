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Развивающие занятия в Центре раннего развития "7 гномов"
Адреса
- +7 (908) 443-10-94
- +7 (908) 443-10-94
Информация
Описание: занятия направлены на развитие умственных способностей ребенка через огромное количество игровых форм, направленных на развитие наблюдательности, памяти, мышления, мелкой и общей моторики, а так же навыков общения со сверстниками.
Занятия проходят вместе с мамой. В зависимости от индивидуальных особенностей малышей, адаптационный период занимает от двух занятий до нескольких месяцев. С каждым разом ребенок становится более самостоятельным, собранным, сконцентрированным, а обучающий процесс – более эффективным и результативным.
Занятия в студии состоят из нескольких блоков:
- Приветствие - учимся обращать внимание на себя и окружающих людей.
- Разминка - пальчиковые игры на развитие мелкой моторики.
- Динамическая гимнастика и короткие несложные танцы с использованием различных вспомогательных предметов. Игра на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические игры и упражнения, направленные на развитие слухового внимания и фонематического слуха.
- Творческий блок - рисование кисточкой, пальчиками, губкой, лепка из теста, мягкого пластилина, воска, аппликация и другие занятия.
- Подвижно-развивающие игры, направленные на развитие социализации.
- Задания-тренажеры для развития мелкой моторики - работа с крупой, водой, природными материалами.
- Обучение - в игровой форме изучаем цвета, геометрические формы, животных, буквы.
- Монтессори-блок - использование материалов Монтессори для развития крупной и мелкой моторики, развитие сенсорного восприятия, изучение цветов и оттенков.
- Хороводы - моторика и координация.
- Прощание.
Занятия проходят в интересной и увлекательной форме, объединяя все игры и упражнения единым сюжетом.
Также в центре проводятся тематические сезонные праздники: Осенний бал, «нестрашный» Хэллоуин, встреча Зимушки-зимы, Новый Год, День Защитника, 8 марта – встреча весны, румяная Масленица и Выпускные каникулы.
Стоимость: 3000 рублей в месяц.
Возраст: от 1 до 3 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 7 человек.
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