Развивающие занятия в Центре раннего развития "7 гномов"

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Описание: занятия направлены на развитие умственных способностей ребенка через огромное количество игровых форм, направленных на развитие наблюдательности, памяти, мышления, мелкой и общей моторики, а так же навыков общения со сверстниками.

Занятия проходят вместе с мамой. В зависимости от индивидуальных особенностей малышей, адаптационный период занимает от двух занятий до нескольких месяцев. С каждым разом ребенок становится более самостоятельным, собранным, сконцентрированным, а обучающий процесс – более эффективным и результативным.

Занятия в студии состоят из нескольких блоков:

Приветствие - учимся обращать внимание на себя и окружающих людей. Разминка - пальчиковые игры на развитие мелкой моторики. Динамическая гимнастика и короткие несложные танцы с использованием различных вспомогательных предметов. Игра на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические игры и упражнения, направленные на развитие слухового внимания и фонематического слуха. Творческий блок - рисование кисточкой, пальчиками, губкой, лепка из теста, мягкого пластилина, воска, аппликация и другие занятия. Подвижно-развивающие игры, направленные на развитие социализации. Задания-тренажеры для развития мелкой моторики - работа с крупой, водой, природными материалами. Обучение - в игровой форме изучаем цвета, геометрические формы, животных, буквы. Монтессори-блок - использование материалов Монтессори для развития крупной и мелкой моторики, развитие сенсорного восприятия, изучение цветов и оттенков. Хороводы - моторика и координация. Прощание.

Занятия проходят в интересной и увлекательной форме, объединяя все игры и упражнения единым сюжетом.

Также в центре проводятся тематические сезонные праздники: Осенний бал, «нестрашный» Хэллоуин, встреча Зимушки-зимы, Новый Год, День Защитника, 8 марта – встреча весны, румяная Масленица и Выпускные каникулы.

Стоимость: 3000 рублей в месяц.

Возраст: от 1 до 3 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 7 человек.