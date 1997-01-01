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Развивающие занятия в ГВПД "Цветные ладошки"
Цена: От 450
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Харьковская, 10
- +7 (953) 216-64-11
Информация
Описание: занятия направлены на физическое и умственное развитие детей.
В программе занятий:
- развитие речи,
- познавательное развитие,
- формирование элементарных математических представлений,
- развитие мелкой моторики и артикуляционного аппарата,
- работа с красками, пластилином, бумагой и природным материалом.
Стоимость: 450 рублей за одно занятие.
Возрастные группы:
- от 3 до 4 лет;
- от 4 до 5 лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 5 человек.
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