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Развивающие занятия в клубе "Бамбини"
Адреса
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: на занятиях большое внимание уделяется развитию речи, памяти, мелкой моторики, логики и мышления, концентрации внимания, расширению кругозора, представлений об окружающем мире, обучению взаимодействия со сверстниками.
В своей работе педагоги стараются использовать такие виды деятельности, в которых ребенок чувствует себя комфортно и может применить творчество. Это развивающие игры, художественное творчество, экспериментирование, конструирование, музыкальная деятельность и многое другое. Обучение малыша проходит естественно, упражнения направлены на то, чтобы ребенок испытывал радость от процессов познания и творчества, чтобы ему доставляли удовольствие его маленькие открытия и достижения.
Также в клубе есть отдельные группы по развитию, занятия в которых проходят вместе с мамой, и разделены на два блока:
1. Творческий - направленный на развитие мелкой моторики, внимания, памяти, мышления, развития речи.
2. Блок по ритмике - направленный на развитие крупной моторики, чувства ритма, двигательной активности.
Стоимость: 4000 рублей в месяц, 800 рублей - разовое занятие.
Возрастные группы:
- от 1,5 года до 2 лет;
- от 2 до 3 лет (занятия с мамой);
- от 3 до 5 лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватель: Колосова Евгения Владимировна, стаж работы с детьми - 4 года.
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