Развивающие занятия в клубе "Бамбини"

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Описание: на занятиях большое внимание уделяется развитию речи, памяти, мелкой моторики, логики и мышления, концентрации внимания, расширению кругозора, представлений об окружающем мире, обучению взаимодействия со сверстниками.

В своей работе педагоги стараются использовать такие виды деятельности, в которых ребенок чувствует себя комфортно и может применить творчество. Это развивающие игры, художественное творчество, экспериментирование, конструирование, музыкальная деятельность и многое другое. Обучение малыша проходит естественно, упражнения направлены на то, чтобы ребенок испытывал радость от процессов познания и творчества, чтобы ему доставляли удовольствие его маленькие открытия и достижения.

Также в клубе есть отдельные группы по развитию, занятия в которых проходят вместе с мамой, и разделены на два блока:

1. Творческий - направленный на развитие мелкой моторики, внимания, памяти, мышления, развития речи.

2. Блок по ритмике - направленный на развитие крупной моторики, чувства ритма, двигательной активности.

Стоимость: 4000 рублей в месяц, 800 рублей - разовое занятие.

Возрастные группы:

от 1,5 года до 2 лет;

от 2 до 3 лет (занятия с мамой);

от 3 до 5 лет.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватель: Колосова Евгения Владимировна, стаж работы с детьми - 4 года.