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Развивающие занятия в Семейном клубе "Кроха"
Цена: 500 - 3200
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Иртышская, 12
- +7 (423) 297-16-07
- +7 (904) 627-16-07 , WhatsApp
Информация
Описание: занятия направлены на комплексное развитие малышей.
В программе занятий:
- развитие речи;
- социализация;
- сенсорика - развитие восприятия цвета, формы, размера;
- развитие мелкой моторики и координации движений (шнуровки, вкладыши, конструкторы и множество развивающих игрушек);
- музыка - танцы, песни, игра на музыкальных инструментах;
- творчество - рисование, лепка, аппликация, работа с песком, тестом и природным материалом.
Стоимость:
- 3200 рублей абонемент на 8 занятий;
- 500 рублей за одно занятие.
Возрастные группы:
- от 1 года до 2 лет;
- от 2 до 3 лет.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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