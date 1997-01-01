Развивающие занятия в школе "ABC Мир"

Информация

Описание: занятия проходят с использованием современных методик, обучение происходит через игру и творчество. Занятия направлены на то, чтобы заложить базу для подготовки ребенка в школу. Упражнения помогают ребенку развить речь, научиться правильно произносить все звуки, познакомиться с буквами, научиться составлять по картинкам связанные рассказы и давать характеристику предмету, рассказывая о нем.

Кроме того, ребенок знакомится с геометрическими фигурами, формами, цифрами, изучает явления окружающего мира. В ходе обучения у ребенка развивается память, мышление, внимание, умение взаимодействовать в коллективе. Ребята принимают активное участие в праздниках, мастер-классах, театральных постановках.

Стоимость:

2600 рублей в месяц при занятиях 1 раз в неделю;

2800 рублей в месяц при занятиях 2 раза в неделю.

Возраст: от 4 до 5 лет.

Продолжительность: от 1 до 1,5 часов (в зависимости от частоты занятий).

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.