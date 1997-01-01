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Развивающие занятия в школе "ABC Мир"
Адреса
- +7 (423) 267-57-36
- +7 (423) 237-42-04
- +7 (423) 291-47-37
- +7 (423) 222-19-40
Информация
Описание: занятия проходят с использованием современных методик, обучение происходит через игру и творчество. Занятия направлены на то, чтобы заложить базу для подготовки ребенка в школу. Упражнения помогают ребенку развить речь, научиться правильно произносить все звуки, познакомиться с буквами, научиться составлять по картинкам связанные рассказы и давать характеристику предмету, рассказывая о нем.
Кроме того, ребенок знакомится с геометрическими фигурами, формами, цифрами, изучает явления окружающего мира. В ходе обучения у ребенка развивается память, мышление, внимание, умение взаимодействовать в коллективе. Ребята принимают активное участие в праздниках, мастер-классах, театральных постановках.
Стоимость:
- 2600 рублей в месяц при занятиях 1 раз в неделю;
- 2800 рублей в месяц при занятиях 2 раза в неделю.
Возраст: от 4 до 5 лет.
Продолжительность: от 1 до 1,5 часов (в зависимости от частоты занятий).
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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