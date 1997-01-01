Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Развивающие занятия в Школе "Эврика"
Цена: 450 - 3400
Возраст: 1 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Некрасовская, ул. Толстого, 86
- +7 (423) 245-09-30
Информация
Описание: занятия проходят в увлекательной форме, через игру дети познают окружающий мир, развиваются, осваивают коммуникативные навыки, учатся вести себя в коллективе.
В основе программы обучения лежат элементы методик:
- М. Монтессори - развитие мелкой моторики: занятия с водой, песком, крупами, лепка и многое другое;
- Зайцева - обучение чтению и математике в игровой форме, развитие речи;
- Лазарева - музыкальная методика: на занятиях дети разучивают песенки, поют, выполняют различные двигательные упражнения, что способствует развитию детского слуха и ритмики движений.
Занятия проходят в уютных комнатах, оборудованных всеми необходимыми материалами, а также техническими средствами: проектор, синтезатор, магнитофон.
С детьми одновременно работают два педагога: основной учитель и музыкант. Занятия в группах для детей 1-2 лет проводятся с участием родителей.
Стоимость:
- 3400 рублей в месяц (8 занятий);
- 450 рублей - 1 занятие.
Возраст: от 1 года до 4 лет. Группы формируются по возрасту, а также с учетом индивидуальных особенностей.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
-
Кружок "АБВГДейка" в Центре раннего развития "7 гномов"От 4 до 5 лет От 2500 руб Частная
-
Комплексное развитие в "Mamas Center"От 1 до 3 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"От 4 до 13 лет От 4500 руб Частная
-
Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"От 2 до 3 лет От 2300 до 2300 руб Частная
-
Движение, Логика, Грамотность в Детском центре "Ромашка"От 7 до 7 лет Государственная
-
Раннее развитие в детском клубе "Умничка!"От 1 до 4 лет От 400 руб Частная
-
Пиши, читай, размышляй во Дворце детского творчестваОт 7 до 10 лет Государственная
-
Интенсивное развитие в Детском развивающем центре "Росток"От 3 до 6 лет От 15000 руб Частная
-
Развивающие занятия в Семейном клубе "Шаги"От 2 до 5 лет От 500 до 2900 руб Частная
-
Раннее развитие на английском в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
Загрузка комментариев...