Развивающие занятия в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия проходят в увлекательной форме, через игру дети познают окружающий мир, развиваются, осваивают коммуникативные навыки, учатся вести себя в коллективе.

В основе программы обучения лежат элементы методик:

М. Монтессори - развитие мелкой моторики: занятия с водой, песком, крупами, лепка и многое другое;

Зайцева - обучение чтению и математике в игровой форме, развитие речи;

Лазарева - музыкальная методика: на занятиях дети разучивают песенки, поют, выполняют различные двигательные упражнения, что способствует развитию детского слуха и ритмики движений.

Занятия проходят в уютных комнатах, оборудованных всеми необходимыми материалами, а также техническими средствами: проектор, синтезатор, магнитофон.

С детьми одновременно работают два педагога: основной учитель и музыкант. Занятия в группах для детей 1-2 лет проводятся с участием родителей.

Стоимость:

3400 рублей в месяц (8 занятий);

450 рублей - 1 занятие.

Возраст: от 1 года до 4 лет. Группы формируются по возрасту, а также с учетом индивидуальных особенностей.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.